"Мое состояние ухудшается": журналистке из Алматы требуется пересадка почки

Асель Жакыпбекова. Фото: из личного архива

31-летняя Асель Жакыпбекова из Алматы была совершенно здоровым человеком. Она работала журналистом на одном из республиканских телеканалов, вышла замуж, родила двоих детей и наслаждалась материнством и спокойной семейной жизнью. Однако судьба повернулась так, что теперь женщине и ее семье приходится в срочном порядке искать крупную сумму денег на трансплантацию почки, передает корреспондент NUR.KZ.

Забеременев третьим ребенком, Асель стала страдать из-за повышенного давления.

"На пятом месяце беременности у меня стали отказывать обе почки одновременно. Анализ на креатинин показал высокий результат, появилась одышка. Беременность пришлось прервать. Я уже два года живу на диализе, у меня болит сердце, печень, постоянные отеки", – говорит Асель.

Асель диагностировали хроническую почечную недостаточность, болезнь уже вошла в пятую стадию – встал вопрос о трансплантации почки. Все близкие, вспоминает Асель, готовы были помочь и сдали анализы, но ни один орган не подошел алматинке.

Асель Жакыпбекова. Фото: из личного архива

Тогда Асель и ее семья стали искать возможность сделать пересадку от другого донора, но это оказалось возможно только за границей. Клинику, что готова сделать трансплантацию почки и предоставить донора для казахстанки, нашли в Минске, столице Беларуси.

Доктор и клиника готовы принять Асель, но для этого нужно оплатить счет в 30 миллионов тенге. Силами неравнодушных людей уже собрана большая часть суммы. К сбору на сегодня осталось чуть более 10 млн тенге.

Собрать эту сумму самостоятельно семье очень сложно: муж – единственный кормилец семьи, где растут двое малышей.

"Мы три месяца собирали деньги своими силами, продали все, что могли, но время против нас, мое состояние резко ухудшается. Если я сделаю пересадку, то шансы на выздоровление очень высокие. У меня двое маленьких детей, я прошу вас, поддержите меня", – заключила женщина.

Реквизиты:

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982225-moe-sostoyanie-uhudshaetsya-zhurnalistke-iz-almaty-trebuetsya-peresadka-pochki/