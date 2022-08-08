Кавалерию и кинологов подключили к поискам подростка в Петропавловске

Иллюстративное фото: pixabay.com

В дачном массиве Петропавловска семиклассник ушел из дома без мобильного телефона и пропал. В его поисках пришлось задействовать кавалеристов и кинологов, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В поисках участвовали патрульные полицейские и участковые инспекторы, оперативники и ювенальные полицейские. Они искали подростка на улицах города, отрабатывали круг его знакомств. А волонтеры распространили ориентировки в соцсетях.

Помимо них, были задействованы сотрудники кавалерийского отделения батальона патрульной полиции, кинологи со служебно-розыскными собаками. Они осматривали труднодоступные территории в пригороде, дачные общества, берега водоемов.

Пропавшего ребенка отыскали в 5 часов вечера – как выяснилось, подросток был в гостях у своего знакомого.

"В подавляющем большинстве случаев исчезновения несовершеннолетних вызваны желанием погулять, подчеркнуть свою самостоятельность. Иногда подростки намеренно отключают телефоны, чтобы взрослые не мешали им развлекаться. Они не думают о том, сколько переживаний доставляют родным, особенно в летний период, когда многие предпочитают проводить время у воды, порой — в неустановленных для купания местах", – пояснил начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982224-kavaleriyu-i-kinologov-podklyuchili-k-poiskam-rebenka-v-petropavlovske/