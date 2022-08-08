Опрос NUR.KZ: хватает ли вам средств на покупку одежды и обуви

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Траты любого человека включают не только продукты питания и коммунальные услуги. Даже при самой жесткой экономии приходится приобретать одежду, обувь и другие товары, передает корреспондент NUR.KZ.

Особенно остро вопрос встает перед началом нового сезона, когда приходится, к примеру, отказываться от летних вещей в пользу более теплых осенних.

Ранее аналитики Ranking.kz провели исследование, в котором выяснили, что в нашей стране часть жителей не может позволить себе купить вторую пару летней или зимней обуви из-за нехватки денег. Цены на эти товары растут и обновить гардероб или расширить его кому-то становится все сложнее.

Мы решили узнать у читателей NUR.KZ, хватает ли им средств, чтобы обеспечить себя и своих близких необходимой одеждой и обувью.

Возможно, кто-то может позволить себе такие покупки в очень редких случаях, прибегая при этом к помощи кредитных инструментов либо надеясь лишь на помощь родных и близких людей.

Для кого-то обновки не составляют особой проблемы, а кто-то наверняка может позволить себе приобрести вещи только потому, что вышла новая коллекция или понравилась красивая кофточка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982211-opros-nurkz-hvataet-li-vam-sredstv-na-pokupku-odezhdy-i-obuvi/