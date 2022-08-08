Пропавшую в Туркестанской области девочку нашли в Алматы спустя несколько дней
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В Алматы нашли девочку-подростка, пропавшую несколько дней назад в Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Пропала девочка на территории Тюлькубасского района. С заявлением о пропаже обратилась ее мать, пояснив, что девушка ушла из дома 2 дня назад и до сих пор не вернулась.
Родные пытались отыскать ее самостоятельно, однако такие поиски не дали результатов.
Участковый Нурбол Есенбеков вместе с родственниками приступил к поискам пропавшей: были опрошены друзья и знакомые, таксисты и водители общественного транспорта.
Вскоре выяснилось, что 15-летняя девушка уехала в Шымкент, а оттуда выдвинулась в Алматы. Установить местоположение девушки удалось в течение нескольких часов.
Оказалось, что подросток уехала к своей родной сестре в южную столицу, не предупредив об этом никого. Подробности этой истории выясняются.
Девушку, в свою очередь, вернули родителям.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982201-propavshuyu-v-turkestanskoy-oblasti-devushku-podrostka-nashli-v-almaty-spustya-neskolko-dney/