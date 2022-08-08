Какой будет погода в Казахстане в начале недели

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Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня, с 9 по 11 августа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Влияние на западную половину республики в ближайшие дни будет оказывать отрог Северного антициклона. Под его влиянием в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.

Тем временем северная, центральная, восточная, южная часть страны будут под влиянием ложбины Южного циклона и атмосферных фронтов. Жителям этих регионов придется приготовиться к выпадению осадков - ожидаются сильные дожди. Также синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер, возможно выпадение града.

Основной фон температуры воздуха:

днем на западе составит +30+38°С,

на северо-западе - +27+35°С,

на севере - +18+25°С,

в центре - +17+28°С,

на востоке - +18+30°С,

на юге, юго-востоке страны в пределах - +23+33°С, в горных районах - 13+20°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982175-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-nachale-nedeli/