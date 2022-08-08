Участок дороги в Жетысу закрыли из-за взрывных работ

Иллюстративное фото: ДП СКО

Участок автодороги республиканского значения закрыли сегодня в Жетысуской области - здесь будут проводиться взрывные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщили в ведомстве, ссылаясь на информацию от Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор", в понедельник, 8 августа, с 8:00 на автодороге республиканского значения "Сарыозек-Коктал" будут проводиться взрывные работы. В связи с этим участок дороги с 51 по 52 км будет закрыт для всех видов автотранспорта.

До какого времени будут проводиться работы, не уточняется.

"ДЧС области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении", - обратились к казахстанцам в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982151-uchastok-dorogi-v-zhetysu-zakryli-iz-za-vzryvnyh-rabot/