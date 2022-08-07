Сельчане перекрыли дорогу и потребовали ее ремонта в Алматинской области (видео)

Сельчане. Кадр из видео: instagram.com/kaskelenkz

Жители поселка Жамбыл в Алматинской области массово вышли на улицу и перекрыли автодорогу, после чего потребовали у властей отремонтировать одну из основных улиц поселения - Бейбитшилик.

Видео с места событий было опубликовано в сообществе kaskelenkz в Instagram.

Как выяснило издание Sputnik Казахстан, из-за плохого состояния дороги в село не могут заехать ни скорая помощь, ни другие экстренные службы.

"Грязь и слякоть, с ребенком в коляске в магазин не сходишь, колеса застревают, машины буксуют, опаздываем с утра на работу! Дети в школу идут по колено в грязи, и не только обувь, а куртки и рюкзаки в грязи, скользят и падают в школьной форме в грязь!

Каждый день в дожди моем обувь, по килограмму глины с каждой! О каких прогулках возле дома может идти речь? Таксисты не хотят на нашу улицу заезжать ни за какие деньги!" - рассказала одна из жительниц в комментарии под постом с видео.

В администрации сельского округа ответили, что подали заявку в маслихат на проведение ремонта трассы. Проектно-сметная документация готова, и после одобрения заявки будет проведен ремонт.

"Для выделения бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог необходима проектно-сметная документация (ПСД). Причина в том, что ПСД определяет вид и стоимость ремонтных работ. На сегодняшний день ПСД по улице Бейбитшилик села Жамбыл готова", - рассказали в администрации.

На основании ПСД бюджетная заявка направится в маслихат Алматинской области. После выделения средств будет проведен ремонт, заверили чиновники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982100-selchane-perekryli-dorogu-i-potrebovali-ee-otremontirovat-v-almatinskoy-oblasti-video/