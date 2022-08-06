Движение на некоторых улицах временно перекроют в Алматы

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В Алматы временно перекроют движение на некоторых улицах города в связи с проведением ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщили в Управлении городской мобильности Алматы, в связи с проведением среднего ремонта дорог с 23:00 часов 6 августа до 07:00 часов 7 августа будет полностью перекрыто движение по улице Бокейханова - от проспекта Рыскулова до улицы Серикова.

Также в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия с 23:00 часов 7 августа до 06:00 часов 8 августа будет полностью перекрыто движение по улице Розыбакиева - от улицы Березовского до улицы Утепова.

"Указанные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог на 2022 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982047-dvizhenie-na-nekotoryh-ulitsah-vremenno-perekroyut-v-almaty/