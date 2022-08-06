Маршруты автобусов в Алматы изменятся из-за велогонки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В Алматы из-за проведения велогонки изменятся маршруты автобусов. Некоторые троллейбусы вовсе приостановят движение, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в акимате, велогонка Visa Tour of World Class Almaty 2022 состоится в воскресенье, 7 августа. В связи с этим завтра с 5.00 до 13.00 в Алматы изменятся схемы движения следующих маршрутов:

№2, 48 – в южном направлении – по ул. Сатпаева до ул. Сейфуллина. В северном направлении – будет начинать от ул. Сатпаева - пр. Назарбаева - далее по схеме;

№15 – в северном направлении – ул. Исиналиева - ул. Жарокова - ул. Жандосова - пр. Алтынсарина - далее по схеме. В южном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Жарокова - ул. Исиналиева - далее по схеме;

№20 – в западном направлении – Талгарский тракт - ул.Халиуллина - ул. Татибекова - ул. Жетысуская - далее по схеме. В восточном направлении - ул. Жетысуская - ул. Татибекова - ул.Халиуллин - Талгарский тракт - далее по схеме;

№25 – в южном направлении – ул. Шарипова - ул. Еспаева - ул. Байтерекова - ул Момышулы - ул. Жубанова - далее по схеме. В северном направлении - ул. Момышулы - ул. Байтерекова - ул. Еспаева - ул. Шарипова - далее по схеме;

№28 – ограничено от остановки "ГЭС-2" до ул. Утегенова, разворот на ул. Утегенова - далее по схеме.

№30 – в северном направлении – ул. Исиналиева - ул. Жарокова - ул. Утепова - пр. Гагарина - далее по схеме. В южном направлении - пр. Гагарина - ул. Утепова - ул. Жарокова - ул. Исиналиева - далее по схеме;

№31 – в северном направлении – ул. Жарокова - ул. Жандосова - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Момышулы - далее по схеме. В южном направлении - ул. Момышулы - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - ул. Тимирязева - пр. Гагарина - ул. Утепова - ул. Жарокова - ул. Исиналиева - дале по схеме;

№32, 34 – в северном направлении – начинать движение будет с ул. Мустафина ниже ул. Саина, далее по схеме. В южном направлении – будет по ул. Мустафина, не доезжая ул. Саина, разворачиваться и ехать в обратном направлении;

№37 – в западном направлении – будет начинать от ул. Толе би- ул. Кастеева - далее по схеме. В восточном направлении - пр. Абая - ул. Алтынсарина - далее по схеме;

№38 – приостановит работу;

№44 – в западном направлении – ул. Жандосова - ул. Рыскулова - далее по схеме. В восточном направлении - ул. Грозы - ул. Кунаева - ул. Жандосова - ул. Байзакова - далее по схеме;

№45 – в восточном направлении – при движении по ул. Сатпаева будет разворачиваться на ул. Валиханова и ехать в обратном направлении. В западном направлении будет начинать движения с Аграрного университета, далее по схеме;

№52 – в северном направлении – ул. Толе би - ул. Тлендиева - ул. Немировича - Данченок - ул. Рыскулова - далее по схеме. В южном направлении - Северное кольцо - ул. Кудерина - пр. Райымбека - ул. Утеген батыра - ул. Толе би - далее по схеме;

№59 -–в северном направлении - ул. Халиуллина - Талгарский тракт - Поворот перед гипермаркетом "Magnum" - разворот на Кульжинском тракте. В южном направлении - разворот на Кульжинском тракте - поворот направо после ОП "Ул. Тараз" - Талгарский тракт - ул. Халиуллина - далее по схеме;

№60 – будет ограничено движение маршрута от пр. Аль-Фараби до контрольной точки "Водохранилище";

№62 – приостановит работу;

№63 – по часовой стрелке - пр. Назарбаева - ул. Сатпаева - ул. Желтоксан - ул. Тимирязева - ул. Жандосова - ул. Берегового - далее по схеме. Против часовой стрелки - ул. Берегового - ул. Жандосова - ул. Тимирязева - ул. Желтоксан - ул. Сатпаева - пр. Назарбаева - далее по схеме;

№66 – в восточном направлении - ул. Толе би - ул. Момышулы - ул. Жубанова - далее по схеме. В западном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Жубанова - ул. Момышулы - ул. Толе би - далее по схеме;

№67 – в южном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - ул. Исиналиева - далее по схеме. В северном направлении - ул. Исиналиева - ул. Жарокова - ул. Жандосова - пр. Алтынсарина - далее по схеме;

№68 – в восточном направлении - разворот на ул. Исиналиева - ул. Алматинская - ул. Рахмадиева - далее по схеме до санатория «Коктем». В западном направлении - от санатория "Коктем" - ул. Ремизовка - ул. Арайлы - далее по схеме;

№69 – в западном направлении - ул. Рыскулова - ул. Жангельдина - пр. Райымбека - далее по схеме. В восточном направлении - пр. Райымбека - ул. Жангельдина - ул. Рыскулова - разворот на Кульжинсом тракте - ул. Жаяу Муса - далее по схеме;

№70, 124 – в южном направлении – с ул. Тимирязева будет сворачивать на пр. Сефуллина до ул. Сатпаева. В северном направлении - ул. Сатпаева - ул. Желтоксан - далее по схеме;

№73 – в южном направлении - ул. Оренбургская - ул. Базарбаева до ул. Орманова. В северном направлении – будет начинать с ул. Орманова - ул. Шухова - ул. Кумай - далее по схеме;

№77, 116 – в южном направлении - по ул. Розыбакиева будет доезжать до ул. Байкадамова и ехать в обратном направлении. В северном направлении - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - ул. Утепова - ул. Розыбакиева - далее по схеме;

№79 – в южном направлении - ул. Жандосова - ул. Берегового - ул. Шаляпина до пр. Алтынсарина. В северном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - далее по схеме;

№85 – в южном направлении - ул. Момышулы - разворот на ул. Шаляпина - далее по схеме. В северном направлении - без изменений;

№86 – в южном направлении - пр. Назарбаева - ул. Сатпаева - ул. Желтоксан - ул. Тимирязева - ул. Жандосова - ул. Навои - ул. Торайгырова - разворот на ул. Саина. В северном направлении - ул. Торайгырова - ул. Навои - ул. Жандосова - ул. Тимирязева - ул. Желтоксан - ул. Сатпаева - пр. Назарбаева - далее по схеме;

№92 – в западном направлении - пр. Абая - ул. Момышулы - разворот на ул. Шаляпина - далее по схеме. В восточном направлении - без изменений;

№95 – в западном направлении - ул. Жандосова - пр. Алтынсарина - пр. Абая - далее по схеме. В восточном направлении - пр. Абая - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова ;

№98 – в северном направлении - ул Рыскулбекова - ул. Сулейменова - ул. Жандосова - ул. Тимирязева - далее по схеме. В южном направлении - ул. Тимирязева - ул. Жандосова - ул Сулейменова - ул Рыскулбекова - разворот на контрольной точке;

№ 99, 47,19 – движение будет ограничено до ул. Емцова;

№101 – в южном направлении - ул. Розыбакиева - кл. Тимирязева - ул. Жарокова - далее по схеме. В северном направлении - ул.Жарокова - ул. Жандосова - ул. Розыбакиева - далее по схеме;

№102 – в южном направлении - ул. Шарипова - ул. Еспаева - ул. Байтерекова - ул Момышулы - пр. Райымбека - далее по схеме. В северном направлении - пр. Райымбека - ул. Момышулы - разворот на Толе би - ул. Момышулы - ул. Байтерекова - ул. Еспаева - ул. Шарипова - далее по схеме;

№103 – в южном направлении – будет доезжать по ул. Мустафина до ул. Торайгырова, разврачиваться и ехать в обратно. В северном направлении - ул. Торайгырова - ул. Навои - ул. Рыскулбекова - ул. Сулейменова - далее по схеме;

№104 – в западном направлении - ул. Рыскулова - разворот на ул. Емцова. В восточном направлении будет начинать от ул. Рыскулова-ул. Емцова - далее по схеме;

№106 – в южном направлении - ул. Утеген батыра - пр. Абая - далее по схеме. В северном направлении без изменений;

№113 – в северном направлении - ул. Халиуллина - Талгарский тракт - Поворот перед гипермаркетом «Magnum» - Кульжинский тракт - разворот на ул. Бухтарминская. В южном направлении - разворот на Кульжинском тракте - поворот направо после ОП "Ул. Тараз" - Талгарский тракт - ул. Халиуллина - далее по схеме;

№114 – ограничить движение маршрута от пр. Аль-Фараби до контрольной точки "Мкр Сулусай";

№115 – в западном направлении - ул. Ашимова - ул. Набережная - ул. Емцова - пр. Райымбека - ул. Момышулы - далее по схеме. В восточном направлении - ул. Моышулы - разворот на ул. Толе би - пр. Райымбека - ул. Емцова - далее по схеме;

№117 – в северном направлении - ул. Халиуллина - Талгарский тракт - Поворот перед гипермаркетом "Magnum" - Кульжинский тракт - далее по схеме. В южном направлении - разворот на Кульжинском тракте - поворот направо после ОП «Ул. Тараз» - Талгарский тракт - ул. Халиуллина - далее по схеме;

№118 – в западном направлении - пр. Абая - ул. Момышулы - пр. Райымбека - далее по схеме. В восточном направлении - пр. Райымбека - ул. Момышулы - пр. Абая - далее по схеме;

№119 – в южном направлении - ул. Мустафина - ул. Торайгырова - разворот на ул. Саина. В северном направлении от ул. Саина - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме;

№120 – в южном направлении - Кульжинский тракт - ул. Рыскулова - ул. Жангельдина - ул. Калдаякова - далее по схеме. В северном направлении - ул. Калдаякова - ул. Жангельдина - ул. Рыскулова - Кульжинский тракт ;

№121 –в южном направлении - ул. Навои - ул. Торайгырова - разворот на ул. Мустафина. В северном направлении – от ул. Мустафина - ул. Торайгырова - ул. Навои - далее по схеме;

№125 – в южную сторону - ул. Жубанова - пр. Алтынсарина – по ул. Кабдолова, не доезжая ул. Утеген Батыра. В северную сторону без изменений;

№127 – в южном направлении - пр. Назарбаева - ул. Сатпаева - ул. Желтоксан - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - далее по схеме. В северном направлении - ул. Жарокова - ул. Тимирязева - ул. Желтоксан - ул. Сатпаева - пр. Назарбаева - далее по схеме;

№131 – приостановит работу;

№135 – в южном направлении - ул. Навои - ул. Торайгырова - разворот на ул. Саина. В северном направлении будет начинать движение с ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме;

№203 – в северном направлении - ул. Халиуллина - Талгарский тракт - поворот перед гипермаркетом «Magnum» - Кульжинский тракт - далее по схеме. В южном направлении - разворот на Кульжинском тракте - поворот направо после ОП «Ул. Тараз» - Талгарский тракт - ул. Халиуллина - далее по схеме.;

№205 – ограничить движение маршрута от остановки «Толе би /ВОАД» до конечной точки "Мкр Орбита-2";

№209 – в западном направлении - Талгарский тракт - ул. Халиуллина - ул. Татибекова - ул. Жетысуская - пр. Райымбека - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме. В восточном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - пр. Райымбека - ул. Жетысуская - ул. Татибекова - ул. Халиуллина - Талгарский тракт - далее по схеме;

№210 – в западном направлении - Талгарский тракт - ул. Халиуллина - ул. Татибекова - ул. Жетысуская - пр. Райымбека - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме. В восточном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - пр. Райымбека - ул. Жетысуская - ул. Татибекова - ул. Халиуллина - Талгарский тракт - далее по схеме;

№211 – в южном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - ул. Исиналиева - ул. Абылхаир хана - ул. Байкенова - ул. Кунаева - ул. Утегенова - пр. Дулати - далее по схеме. В северном направлении - пр. Дулати - ул. Утегенова - ул. Кунаева - ул. Байкенова - ул. Абылхаир хана - ул. Исиналиева - ул. Жарокова - ул. Тимирязева - ул Байтурсынова;

№222 – в северном направлении - ул. Халиуллина - Талгарский тракт - Поворот перед гипермаркетом "Magnum" - Кульжинский тракт - далее по схеме. В южном направлении - разворот на Кульжинском тракте - поворот направо после ОП «Ул. Тараз» - Талгарский тракт - ул. Халиуллина - далее по схеме;

№224 –в западном направлении - Талгарский тракт - ул. Халиуллина - ул. Татибекова - ул. Жетысуская - пр. Райымбека - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме. В восточном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - пр. Райымбека - ул. Жетысуская - ул. Татибекова - ул. Халиуллина - Талгарский тракт - далее по схеме;

№225 – в северном направлении - ул. Халиуллина - Талгарский тракт - поворот перед гипермаркетом «Magnum» - Кульжинский тракт - далее по схеме. В южном направлении - разворот на Кульжинском тракте - поворот направо после ОП «Ул. Тараз» - Талгарский тракт - ул. Халиуллина - далее по схеме;

Троллейбусы №№ 11,5, 6, 12 приостановят работу.

Троллейбус № 1 – ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - далее по схеме;

Троллейбус № 9 – ул. Тимирязева - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - далее по схеме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982045-marshruty-avtobusov-v-almaty-izmenyatsya-iz-za-velogonki/