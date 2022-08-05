Родители жениха через суд потребовали вернуть калым за невесту. Дело попало в суд Нур-Султана

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Истцы обратились в суд, требуя у бывшей сватьи вернуть калым, отданный во время женитьбы их сына и дочери ответчицы. По решению судебного органа истцам было отказано. Об этом сообщается на официальном сайте суда города Нур-Султана.

Отмечается, что граждане Ж. и А. обратились в суд с требованием к бывшей сватье – ответчику С. – вернуть калым и имущество, переданные стороне невесты во время обряда по национальным обычаям "Сырға салу".

По данным суда, в перечень требуемого имущества входили шуба, ювелирные наборы, костюмы и прочее.

"Установлено, что дети истцов и ответчика состояли в зарегистрированном браке. В апреле 2021 года брак между молодыми людьми расторгнут", – сообщили представители пресс-службы.

Судом было решено, что денежная сумма в качестве калыма за невесту и вещи переданы в дар, а потому у ответчика не имеется оснований для их возвращения. Кроме того, данные вещи получил в дар не только ответчик, но и другие лица со стороны невесты.

Так, решением суда в удовлетворении иска было отказано.

"Оставив решение суда без изменения, апелляционный суд отметил, что между родителями жениха и невесты были проведены соответствующие обряды по взаимному обмену подарками в соответствии с казахскими национальными традициями.

Требование передачи имущества и возврата вещей, переданных во время обрядных мероприятий, законодательством не предусмотрено, соответственно, какие-либо обязательства между сторонами не возникли", – добавили представители судебного органа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982014-roditeli-muzha-potrebovali-vernut-kalym-posle-razvoda-ih-syna-delo-popalo-v-sud-nur-sultana/