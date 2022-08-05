Казахстанцам пообещали дождливые выходные

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские синоптики составили прогноз погоды в республике на грядущие выходные – период с 6 по 8 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как рассказали метеорологи, в выходные дни только на западе и северо-западе Казахстана ожидается погода без осадков.

Остальная же часть республики будет находиться под влиянием Южного циклона и его атмосферных фронтальных разделов.

Из-за этого во многих регионах прогнозируются осадки – пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Также в центре, на севере, юге и юго-востоке страны возможны сильные дожди, град и шквалистый ветер.

Температурный фон в эти дни особых изменений не претерпит: днем на западе республики ожидается плюс 30-37°С, на юго-западе – плюс 27-37°С, на северо-западе – плюс 27-35°С, на севере и востоке – плюс 22-30°С, в центре – плюс 20-28°С, на юге, юго-востоке страны – в пределах плюс 30-35°С, в горных районах – около плюс 25°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981902-kazahstantsam-poobeschali-dozhdlivye-vyhodnye/