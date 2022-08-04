Аким Алматы: Мы, наверное, сталкиваемся с проблемами, которые мы создали сами

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Бостандыкского района прокомментировал вопрос пробок в городе, пешеходных переходов, БРТ и выделенной линии для автобусов, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из жителей города поднял вопрос касательно загазованности и пробок. По его словам, пробки, усугубляющие загазованность, создаются, в том числе, из-за наземных переходов. Раскритиковал он и БРТ.

"Выделенные линии для автобусов и их схематика, которая существует, - проводим работу по ревизии и оптимизации, чтобы привести в нормальный вид. Выделенные линии есть во всех мегаполисах мира. Просто они должны работать эффективно.

Мы, наверное, сталкиваемся с проблемами, которые мы создали сами вместе с вами.

Что касается надземных и подземных переходов - вопрос, где они нужны и не нужны. Для того, чтобы люди ходили, нужно привести их в божеский вид, сейчас мы занимаемся этими вопросами. Будем пересматривать общий трафик, где они необходимы", - рассказал Досаев.

По его словам, в городе есть подземные переходы, которые не используются.

Что касается БРТ, то он отметил, что проект городу необходим.

"БРТ городу нужны, но вопрос, как они будут построены. У нас есть план по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, там все ошибки будут учтены", - заключил аким.

Ранее аким рассказал, когда будет проведена модернизация Атакента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981700-akim-almaty-my-navernoe-stalkivaemsya-s-problemami-kotorye-my-sozdali-sami/