Когда начнется модернизация и реконструкция Атакента, рассказал Досаев

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Бостандыкского района рассказал о том, когда будет проведена модернизация и реконструкция Атакента, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц города обратилась к акиму, сообщив, что зеленые насаждения на Атакенте сохнут, а на водоемах появилась пена. На что Досаев ответил, что земли Атакента приняты в коммунальную собственность.

"Мы, наконец, приняли в коммунальную собственность наши земли, которые положены быть, потому что они были определенное время бесхозными. Готовится новый проект по восстановлению Атакента и по его дополнительному озеленению и так далее.

Если вы посмотрите на Ботанический сад – там привели в порядок, а вся остальная территория, которая относится к Атакенту, оказалась бесхозной.

Только сейчас мы приняли на баланс наши земли, подписали необходимые бумаги и теперь по проекту со следующего года начнем модернизацию и реконструкцию самого Атакента. Надеюсь, что пруды и остальные вещи мы приведем в порядок", – сообщил аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981693-kogda-nachnetsya-modernizatsiya-i-rekonstruktsiya-atakenta-rasskazal-dosaev/