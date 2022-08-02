Дорожные развязки и пробивка: в какой срок у алматинцев выкупят земельные участки

Фото: акимат Алматы

Руководитель Управления земельных отношений Алматы Ардак Самамбетов рассказал во время о том, когда у алматинцев выкупят участки для строительства развязок и пробивки улиц, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель УЗО сообщил, что завершение выкупа земельных участков планируется до конца текущего года. В частности, выкуп участков планируется для строительства развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова.

Также выкуп будет произведен по участкам для пробивки улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, а также пробивки проспекта Абая до границы города (Абайские дачи).

Напомним, ранее аким Алматы Ерболат Досаев говорил, что будет продолжена пробивка проспекта Абая от административного центра района до границы города протяженностью 600 метров. Выкупу подлежат 73 земельных участка: 41 участок уже выкуплен, оставшиеся, по словам акима, будут изъяты в период строительства до конца 2023 года.

Что же касается улицы Саина, то она должна стать длиннее на три километра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981379-dorozhnye-razvyazki-i-probivka-v-kakoy-srok-u-almatintsev-vykupyat-zemelnye-uchastki/