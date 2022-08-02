Больше 20 автобусных маршрутов изменят движение из-за ремонта на проспекте Мангилик Ел в Нур-Султане

Иллюстративное фото: instagram.com/altay_kulginov_official

Со 2 по 8 августа в столице будет полностью перекрыто движение на одном из участков проспекта Мангилик Ел, в связи с чем более 20 автобусных маршрутов изменят движение, сообщается в официальном Instagram-аккаунте компании City Transportation Systems.

Ранее в акимате столицы сообщали, что из-за ремонтных работ со 2 по 8 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Мангилик Ел от улицы Достык до транспортной развязки на пересечении улицы Сарайшык и проспекта Мангилик Ел.

В связи с этим временно будут изменены схемы движения маршрутов № 47, 50, 54, 60, 61, а также маршрутов № 12, 15, 15А, 18, 19, 21, 28, 30, 32, 35, 40, 46, 51, 52, 56, 70.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.

С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинках в посте-карусели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981257-bolshe-20-avtobusnyh-marshrutov-izmenyat-dvizhenie-iz-za-remonta-na-prospekte-mangilik-el-v-nur-sultane/