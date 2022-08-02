Жара до 36 градусов и гроза ожидаются в крупнейших городах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы и Шымкенте сегодня, 2 августа, будет солнечно и жарко, а жителей столицы ждут дождь и гроза. Такой прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня будет жарко - столбики термометров покажут до +31...+33 градусов выше нуля. Осадков в южной столице не ожидается, а скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

Жителям столицы синоптики прогнозируют дождь и грозу, температура воздуха в Нур-Султане составит +22...+24 градуса. Кроме того, в городе ожидается усиление ветра до 9-14 м/с.

В Шымкенте по-прежнему жарко - в мегаполисе прогнозируют жару до +34...+36 градусов, осадков, по прогнозам синоптиков, сегодня не будет. Горожан предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие три дня в Казахстане ожидаются сильные дожди, град и похолодание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981243-zhara-do-36-gradusov-i-groza-ozhidayutsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/