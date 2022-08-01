Население Казахстана может превысить отметку в 27 млн к 2050 году

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Демографический прогноз на основе показателей рождаемости, смертности и миграции сделали эксперты Департамента прогнозирования АО "Центр развития трудовых ресурсов". Он опубликован на официальном сайте Минтруда.

Как предсказывают эксперты, численность населения Казахстана к 2030 году может составить от 20,8 млн (при негативном сценарии) до 21,5 млн (при позитивном сценарии) человек, а к 2050 году – от 23,5 до 27,7 млн человек.

"При этом, если сохранятся показатели смертности и рождаемости на уровне 2021 года, а внешней и межрегиональной миграции – на среднем значении за 2017-2021 годы, численность населения Казахстана к 2030 году достигнет 20 млн 958 тыс. человек, а к 2050-му – 27 млн 192 тыс. человек", – заявил директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

По его словам, эксперты центра подготовили 27 основных сценариев по каждому региону, в зависимости от выбранного базового года, рождаемости, смертности и миграции.

Кроме того, был разработан механизм, позволяющий моделировать численность населения и вне рамок этих базовых показателей, например, повышать рождаемость или снижать смертность на определенный процент.

Согласно прогнозам, численность населения к 2030 году по центральному сценарию более всего вырастет в Нур-Султане – на 420 тыс. человек, или на 33%, до 1,7 млн человек; в Алматы – на 414 тыс. человек, или на 20%, до 2 млн 466 тыс. человек; в Шымкенте – на 369 тыс. человек, или на 32%, до 1,5 млн человек.

К 2050 году, в соответствии с расчетами аналитиков ЦРТР, при центральном варианте прогноза лидером по приросту станет Шымкент, численность населения которого достигнет 2,8 млн человек, увеличившись на 1 млн 679 тыс. человек, или в 2,5 раза в сравнении с 2022 годом.

В Нур-Султане, вероятно, прирост составит 1 млн 634 тыс. человек, что соответствует росту в 2,3 раза, до показателя в 2,9 млн человек.

В Алматы количество жителей вырастет до 3,5 млн человек, или на 1,4 млн (+69% к 2022 году).

В Мангистауской же области население вырастет на 820 тыс. человек, вследствие чего численность региона составит 1 млн 571 тыс. человек.

"Стоит отметить, что наш прогноз и новый демографический прогноз Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН схожи, и, в зависимости от сценария, предполагают рост численности населения к 2030 году от 20,8 млн до 21,5 млн человек, а к 2050 году – от 23,5 млн до 27,7 млн", – отметил глава департамента.

В целом, согласно аналитике специалистов из ООН, несмотря на то что уже в ноябре текущего года мировое население превысит 8 млрд человек, в последнее время отмечается постепенное замедление прироста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981116-naselenie-kazahstana-mozhet-prevysit-otmetku-v-27-mln-k-2050-godu/