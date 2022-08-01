Опрос NUR.KZ: делаете ли вы заготовки варенья и солений на зиму

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Дефицит сахара и повышение цен на него было одной из обсуждаемых тем этого лета. Многие казахстанцы отмечали, что почти не употребляют сахар, однако с приходом сезона заготовок вопрос встал более остро, передает корреспондент NUR.KZ.

Обилие ягод и фруктов на рынках и супермаркетах традиционно вызывало желание сварить варенье на зиму, чтобы в холодные дни наслаждаться напоминанием о теплом лете. Жители страны смирились и с повышенными ценами на сладкий песок, и с возможностью купить сахар с ограничениями по приемлемой цене.

Кто-то решил отказаться от заготовок, аргументируя это тем, что варенье или джем можно приобрести в магазине в любое время года, а делать закрутки самостоятельно затратно не только по деньгам, но и по времени.

Между тем, в Минсельхозе обещали определить объемы потребности сахара для объектов общепита, и на первом этапе более тысячи тонн сахара – отгрузить для трех наиболее населенных регионов нашей страны – Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Мы решили узнать у наших читателей: а вы делаете заготовки в виде варенья, компотов, солений на зиму?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981109-opros-nurkz-delaete-li-vy-zagotovki-varenya-i-soleniy-na-zimu/