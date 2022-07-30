Самокатчиков и мопедистов стали массово штрафовать в Алматы (видео)

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За две недели полицейские в Алматы оштрафовали уже около сотни водителей мопедов и самокатов. Одни из частых нарушений – езда на мопеде без шлема и переезд пешеходного перехода, не спешиваясь с самоката, передает сайт телеканала КТК.

Во время рейда патрульные обращали внимание как на водителей мопедов, катающихся без шлемов, так и на самокатчиков. Так, водителям электросамокатов, которые не спешиваются на перекрестках, придется заплатить штраф 2 МРП – это чуть больше 6 тысяч тенге.

Отмечается, что за полгода в Алматы зарегистрировано 77 аварий с участием мопедов и электросамокатов. В результате, 81 человек пострадал, а один – погиб.

"Переходят пешеходный переход не слезая с самоката. Для того чтобы переходить проезжую часть по пешеходному переходу, они должны слезть с самоката и пройтись.

Мопедисты, в основном, ездят без шлема, в редкости ездят по тротуару. Для них есть определенные велодорожки, они могут тоже по велодорожкам двигаться. И по проезжей части – только по правой стороне", – сообщил инспектор службы полка патрульной полиции города Алматы Канат Жексенов.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что в Казахстане уже готов основной стандарт для водителей электросамокатов, но разработка правил продолжается. Одним из предложений является ограничение роста и веса самокатчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980955-samokatchikov-i-mopedistov-stali-massovo-shtrafovat-v-almaty-video/