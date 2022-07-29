Висящую на дереве полицейскую форму обнаружили в Актау

Фото: Очевидцы/Lada.kz

Жители Актау в 12 микрорайоне возле дома №3 обнаружили бесхозную полицейскую форму, которая висела на дереве. В ДП Мангистауской области по данному факту назначили проверку, передает Lada.kz.

В 12 микрорайоне Актау обнаружили и сфотографировали бесхозную полицейскую форму. На снимках видно, что кто-то повесил ее на вешалку и расположил на ветке дерева.

Фото: Очевидцы/Lada.kz

В ДП Мангистауской области пояснили, что будут устанавливать, является ли форма подлинной.

"Проводится служебная проверка для выяснения всех обстоятельств", - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистауской области в мусорном баке обнаружили полицейскую форму. Видео с места событий распространили в соцсетях. В ДП региона заявили, что начали мероприятия по установлению лица, выбросившего обмундирование в контейнер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980918-visyaschuyu-na-dereve-politseyskuyu-formu-obnaruzhili-v-aktau/