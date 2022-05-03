Полицейскую форму нашли в мусорном баке в Мангистау (видео)

Кадр из видео: ABZHAN NEWS

В Мангистауской области в мусорном баке обнаружили полицейскую форму. Видео с места событий появилось в соцсетях. На ситуацию отреагировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На видео видно, что несколько предметов форменного обмундирования лежат в мусорном баке.

"Мне кажется, госимущество так выбрасывать нельзя. В конце концов, кто-нибудь наденет и представится полицейским, смошенничает", - написал в своем Telegram-канале журналист Махамбет Абжан.

Ролик прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.

"Проводятся мероприятия по установлению лица, выбросившего форму в мусор. После чего будет проводиться служебная проверка и приниматься решение", - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне стало известно, что в Мангистауской области из-за пыльной бури закрыли дорогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967709-politseyskuyu-formu-nashli-v-musornom-bake-v-mangistau-video/