Дезинсекторам угрожали в Атырау за распыление "коронавируса"

Иллюстративное фото: Miguel Castillo/Getty Images

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого двоих мужчин, разъезжавших по Атырау на спецтранспорте, остановили и стали допрашивать касательно того, что за обработку они проводят.

Ролик опубликовали в паблике zello_atyrau в Instagram. На кадрах видно, как авторы спрашивают водителя о веществе и просят предъявить документы. Комментаторы под видео также выдвинули версии, что по ночам машина коммунальщиков распыляет коронавирус.

По информации портала "Мой город", автомобиль на видео принадлежит ТОО "Каспийдормостострой", которое занимается посадкой деревьев и уходом за ними.

"Благодаря фитосанитарной обработке от вредителей минувшей весной город избежал сильного распространения ильмового листоеда, от которого очень сильно пострадали районы области. Но очаги вредителей остаются во дворах, где КСК такую работу не ведут.

По заданию городского отдела ЖКХ мы ведем дополнительную обработку уже на придомовых участках сертифицированными препаратами, не представляющими никакого вреда здоровью человека", – прокомментировали в компании работы по обработке.

Представители ТОО также сообщили корреспондентам, что мужчина на видео не только препятствовал работе, но и угрожал работникам. Компании пришлось обратиться к акимату с требованием принять к мужчине "меры за дискредитацию работы компании".

Как рассказали корреспондентам Zakon.kz в акимате Атырау, пользователь социальной сети, не выяснив подробностей о проводимых работах, препятствовал работе специалистов, а также распространял в социальных сетях ложную информацию, якобы эти препараты распылены специально в целях ухудшения эпидемии коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980912-obrabatyvayuschim-derevya-kommunalschikam-ugrozhali-v-atyrau-za-raspylenie-koronavirusa/