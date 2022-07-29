Грозы и град: какая погода ждет казахстанцев на выходных
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Следующие несколько дней на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – возможны грозы и выпадение града, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
По данным метеорологов, с 30 июля по 1 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Им будут обусловлены дожди с грозами и выпадением града: на севере, востоке и юге страны временами пройдут сильные дожди, усилится ветер.
В ближайшие три дня по республике ожидаются следующие температурные режимы:
- на севере ночью температура воздуха будет доходить до +7…+12 градусов, днем – до +15…+25 градусов;
- на западе – до +30…+35 градусов;
- в центре и на востоке страны – до +20...+28 градусов;
- на юге и юго-востоке Казахстана – до +22...+33 градусов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980883-grozy-i-grad-kakaya-pogoda-zhdet-kazahstantsev-na-vyhodnyh/