Грозы и град: какая погода ждет казахстанцев на выходных

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Следующие несколько дней на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – возможны грозы и выпадение града, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, с 30 июля по 1 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Им будут обусловлены дожди с грозами и выпадением града: на севере, востоке и юге страны временами пройдут сильные дожди, усилится ветер.

В ближайшие три дня по республике ожидаются следующие температурные режимы:

на севере ночью температура воздуха будет доходить до +7…+12 градусов, днем – до +15…+25 градусов;

ночью температура воздуха будет доходить до +7…+12 градусов, днем – до +15…+25 градусов; на западе – до +30…+35 градусов;

– до +30…+35 градусов; в центре и на востоке страны – до +20...+28 градусов;

страны – до +20...+28 градусов; на юге и юго-востоке Казахстана – до +22...+33 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980883-grozy-i-grad-kakaya-pogoda-zhdet-kazahstantsev-na-vyhodnyh/