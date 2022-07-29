Полицейские разыскивают двух пропавших петропавловцев

Фото: ДП СКО

Полицейские ведут поиски двух пропавших жителей Петропавловска. Стражи порядка попросили всех, кто владеет какой-либо информацией о них, обратиться в правоохранительные органы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Так, девятый день родственникам неизвестно местонахождение 59-летнего Рифката Алимова. Мужчина ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост - 175 см, седой, носит бороду, глаза голубые, на левой щеке имеется шрам, на правой руке от кисти до локтя тоже есть шрам от ожога.

Был одет в черные кепку и пиджак, бежевую футболку, голубые джинсы.

Также в полицию поступило заявление о пропаже 34-летнего Юрия Молчанова.

Приметы: рост - 170 см, темно-русые волосы, голубые глаза, прямой нос.

Был одет в синие шорты, темно-синюю футболку, белые кроссовки.

В поисках мужчин задействованы стражи порядка, волонтеры и общественность.

"Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, позвонить по номерам: 8 (7152) 49-39-49, 49-30-74, 8 747 559 7071 либо на канал 102", - обратился начальник УП Петропавловска Жандос Мухатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980879-politseyskie-razyskivayut-dvuh-propavshih-petropavlovtsev/