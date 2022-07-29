Продлить сроки выплаты пособия по уходу за ребенком могут в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Гендиректор АО "Государственный фонд социального страхования" Нурсулу Кемел на брифинге в СЦК рассказала о мерах, которые на данный момент принимаются в рамках защиты материнства и детства в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли представители СМИ. Они поинтересовались, почему фонд не инициирует возможность продления сроков выплаты пособия по уходу за ребенком.

"В рамках Социального кодекса на сегодня рассматривается возможность увеличения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет, с учетом сегодняшнего состояния системы обязательного социального страхования.

Но как решение, я сегодня не могу заявить, потому что это на стадии обсуждения, анализа, и в скором времени в рамках социального кодекса будут оглашены эти изменения", – сообщила она.

При этом Кемел пояснила, что задача заключается еще и в том, чтобы обеспечить стабильность системы социального страхования, ее финансовую устойчивость, так как социальные обязательства носят долгосрочный характер.

На сегодняшний день пособие по уходу за ребенком выплачивается до года. Неработающие женщины получают такое пособие из госбюджета – не из системы обязательного соцстрахования, но размер зависит от очередности детей: от 18 тыс. до 23 тыс. тенге.

Единовременное пособие на рождение ребенка составляет 38 МРП (116,4 тыс. тенге) на рождение первого, второго и третьего ребенка, а на рождение четвертого и более ребенка – 63 МРП (192,9 тыс. тенге).

Ранее Нурсулу Кемел сообщала, что в прошлом году в Казахстане в декретный отпуск по уходу за ребенком вышли 3,5 тыс. мужчин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980842-prodlit-sroki-vyplaty-posobiya-po-uhodu-za-rebenkom-mogut-v-kazahstane/