3,5 тысячи мужчин вышли в декретные отпуска в Казахстане

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Гендиректор Государственного фонда соцстрахования Нурсулу Кемел на брифинге в СЦК озвучила условия получения пособий по уходу за ребенком до года, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурсулу Кемел сообщила, что пособие по уходу за ребенком до года выплачивается участнику обязательного социального страхования и тому родителю, который будет заниматься уходом за ребенком до года. То есть заявление на получение такого пособия могут подать либо мать, либо отец ребенка.

"Если в семье родился ребенок, и решено, что за ним будет ухаживать отец, и он уходит в декретный отпуск на работе, и, соответственно, теряет доходы, то тогда у него есть возможность получать такие выплаты. Но такое пособие выплачивается только тому родителю, который потерял доход в связи с уходом за ребенком до года", – отметила спикер.

В целом, по ее словам, в прошлом году 385 тыс. граждан было назначено такое пособие.

"Из них около 3,5 тыс. – мужчины, которые решили заниматься уходом за ребенком до года, и лишились в этой связи доходов, так как на работе взяли декретный отпуск. Мы таким мужчинам никаких запретов не выставляем. Но в целом, выплату по уходу за ребенком может получать только один из родителей", – резюмировала спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980837-35-tysyach-muzhchin-vyshli-v-dekretnye-otpuska-v-kazahstane/