Утерянные во время сильного ливня автономера находят в Актау

Фото: Lada.kz

Десятки автолюбителей потеряли госномера во время сильного ливня в Актау. Их находят в разных районах. В городском акимате рассказали, как владельцы могут их вернуть, передает Lada.kz.

В одном случае житель Актау нашел смытые дождем автомобильные номера в 14 микрорайоне. Другой даже дал объявление, пообещав вернуть утерянные номера владельцам.

Неравнодушные горожане складируют их возле дерева напротив торгового центра "Астана".

Фото: Lada.kz

В городском акимате сообщили, что сотрудники коммунальных служб при обнаружении государственных номеров также забирают их на хранение.

"Жители Актау, утерявшие во время ливня автомобильный номер, могут обратиться в ТОО "Қала жолдары" по адресу: Производственная база, 22 микрорайон", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что улицы затопило в Актау после проливных дождей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980647-uteryannye-vo-vremya-silnogo-livnya-avtonomera-nahodyat-v-aktau/