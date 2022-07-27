Из Нур-Султана в Россию запустят еще один авиарейс в августе
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Самолеты российской авиакомпании Red Wings начнут летать из Нур-Султана в Омск. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.
Рейсы "Нур-Султан – Омск" стартуют 9 августа и будут выполняться по вторникам и четвергам. Отмечается, что столица Казахстана станет первым международным направлением авиакомпании Red Wings из Омска.
Как сообщили в пресс-службе столичного аэропорта, рейсы по этому направлениию будут выполняться на авиалайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.
Так, самолеты Red Wings будут летать из Нур-Султана уже в пять российских городов. Помимо Омска, рейсы выполняются в Москву (аэропорт "Жуковский"), Екатеринбург, Казань и Уфу.
Ранее Комитет гражданской авиации анонсировал открытие нескольких рейсов в Уфу. Судна начнут летать из Нур-Султана и Алматы начиная с августа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980455-iz-nur-sultana-v-rossiyu-zapustyat-esche-odin-aviareys-v-avguste/