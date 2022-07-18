Новые авиарейсы свяжут Россию и Казахстан

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Комитет гражданской авиации МИИР РК сообщил в своем официальном Telegram-канале о расширении авиасообщения с Россией – анонсированы прямые рейсы в Уфу.

Российская авиакомпания Red Wings, начиная с 4 августа текущего года планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Уфа с частотой 1 рейс в неделю по четвергам.

Кроме того, эта же авиакомпания с 4 августа текущего года намерена начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Нур-Султан – Уфа с частотой 1 рейс в неделю по четвергам.

"Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95. Следует отметить, что открытие новых рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами", – говорится в сообщении КГА.

Отмечается, что билеты уже доступны на сайте авиакомпании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978957-novye-aviareysy-svyazhut-rossiyu-i-kazahstan/