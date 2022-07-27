82-летний сельчанин вышел из дома и пропал в Костанайской области

Василий Герасимов и полицейские. Фото: polisia.kz

Костанайские полицейские смогли разыскать 82-летнего жителя одного из местных сел Василия Герасимова, который ушел из дома и не вернулся, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали правоохранители, в полицию Мендыкаринского района обратилась жительница села Борки, сообщив, что 25 июля около 10 часов утра ее супруг Василий Герасимов вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

На поиски пенсионера были ориентированы все наряды полиции отдела и соседних районов. Полицейские и волонтеры искали пропавшего сутки и в итоге работа принесла результат: его обнаружили около поселка Никитинка, примерно в 12 километрах от места жительства.

Оказалось, что пенсионер шел по дороге и в определенный момент заблудился, потерял ориентир и начал блуждать, пока не пришел к другому поселку.

Отмечается, что жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает.

Супруга нашедшегося пенсионера Раиса Герасимова поблагодарила полицейских за оперативность и помощь в поисках супруга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980446-82-letniy-selchanin-vyshel-iz-doma-i-propal-v-kostanayskoy-oblasti/