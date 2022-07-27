Ослабления жары ожидают синоптики в Казахстане в ближайшие дни

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Казахстанские метеорологи составили прогноз погоды на территории республики на грядущие три дня - с 28 по 30 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как рассказали эксперты, погодные условия на севере Казахстана уже начали ухудшаться из-за атмосферного фронта, который условно поделил всю страну на прохладный север и жаркий юг.

При этом фронтальный раздел продолжит постепенно перемещаться сначала к востоку, а потом и юго-востоку страны. Это вызовет в указанных областях обильные дожди с грозами и усилением ветра, местами возможен град.

Все это со временем приведет к понижению дневных температур на севере и ослаблению жары в южной половине Казахстана.

Столбики термометров в ближайшие дни покажут следующие цифры:

на северо-западе, севере - спад от плюс 20+30°С до плюс 15-25°С;

в центре - от плюс 25-33°С до плюс 18-27°С;

на востоке - от плюс 25-35°С до плюс 19-29°С;

на юге, юго-востоке - от плюс 30-39°С до +25-36°С.

В западных регионах республики температура воздуха будет в пределах плюс 28-35°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980415-oslableniya-zhary-ozhidayut-sinoptiki-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/