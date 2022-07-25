Видео с распылением неизвестного вещества на детской площадке в Кокшетау прокомментировали в КСЭК

Кадр из видео: instagram.com/kvg_zhivi

В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен мужчина в маске, распыляющий некое вещество на территории одного из детских садов в Кокшетау. Многие пользователи решили, что детей травят веществом, которое вызывает рвоту и диарею или же избавляются от вакцин против коронавируса, у которых истек срок годности. Авторы портала StopFake выяснили, что происходит на видео.

Данное видео прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Как стало известно, авторы ролика сняли на видео работу дезинсекторов. Обработка проходила в нерабочее время – 22 июля 2022 года в 20:00, когда детей на площадке детского сада не было, силами ТОО "Кокшетау Дезинфекция".

Официальный представитель КСЭК Ержан Байтанаев раскрыл подробности.

"Подобная обработка проводится периодически по плану для уничтожения насекомых, в данном случае против муравьев и ос. Обработка проведена обученным персоналом разрешенными средствами в Республике Казахстан. Уважаемые жители области, хотим вас успокоить, что данные необходимые мероприятия никак не связаны с коронавирусной инфекцией, как пишут в комментариях некоторые подписчики паблика. Просим не поддаваться дезинформации и не распространять ее", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980128-video-s-raspyleniem-neizvestnogo-veschestva-na-detskoy-ploschadke-v-kokshetau-prokommentirovali-v-ksek/