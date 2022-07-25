Введение штрафа за нарушение средней скорости за городом подтвердили в МВД

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На заявили о разрабатываемых поправках по введению ответственности за нарушение средней скорости на загородных дорогах, передает корреспондент NUR.KZ.

"В настоящее время Министерством внутренних дел прорабатываются поправки, предусматривающие возможность привлечения к ответственности водителей транспортных средств за превышение "средней скорости" на загородных трассах", - сообщил замглавы Комитета административной полиции Жандос Мураталиев.

Как именно будет высчитывать средняя скорость, читайте в нашем материале. Сначала будет регулироваться средняя скорость на загородных трассах. А контроль городских участков дорог может быть реализован в будущем.

Напомним, также в МВД сегодня заявили об отмене скидки в 50% при оплате штрафа для некоторых граждан - ее планируют отменить для лиц, имеющих свыше 5 административных правонарушений в течение календарного года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980053-vvedenie-shtrafa-za-narushenie-sredney-skorosti-za-gorodom-podtverdili-v-mvd/