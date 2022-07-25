Введение штрафа за нарушение средней скорости за городом подтвердили в МВД
Опубликовано:
На брифинге в МВД заявили о разрабатываемых поправках по введению ответственности за нарушение средней скорости на загородных дорогах, передает корреспондент NUR.KZ.
"В настоящее время Министерством внутренних дел прорабатываются поправки, предусматривающие возможность привлечения к ответственности водителей транспортных средств за превышение "средней скорости" на загородных трассах", - сообщил замглавы Комитета административной полиции Жандос Мураталиев.
Как именно будет высчитывать средняя скорость, читайте в нашем материале. Сначала будет регулироваться средняя скорость на загородных трассах. А контроль городских участков дорог может быть реализован в будущем.
Напомним, также в МВД сегодня заявили об отмене скидки в 50% при оплате штрафа для некоторых граждан - ее планируют отменить для лиц, имеющих свыше 5 административных правонарушений в течение календарного года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980053-vvedenie-shtrafa-za-narushenie-sredney-skorosti-za-gorodom-podtverdili-v-mvd/