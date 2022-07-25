МВД планирует отменить скидку в 50% при оплате штрафа для некоторых граждан в Казахстане

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На представители ведомства сообщили о планах исключить возможность оплаты штрафа со скидкой в 50% для некоторых казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Министерством внутренних дел прорабатываются поправки (...) по исключению возможности оплаты административных штрафов за нарушение ПДД с 50% скидкой для лиц, имеющих свыше 5 административных правонарушений в течение календарного года", – сообщил замглавы Комитета адмполиции Жандос Мураталиев.

Кроме того, сообщается, что МВД прорабатывает поправки, предусматривающие возможность привлечения к ответственности водителей транспортных средств за превышение "средней скорости" на загородных трассах.

Мураталиев напомнил, что с 9 сентября 2022 году вступит в силу закон "О внесенные изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях". В нем добавили штраф в 20 МРП либо лишение прав за повторное управление транспортным средством без госномеров.

Также была усилена ответственность за управление ТС с заведомо подложными или поддельными госномерами.

Теперь за подобное нарушение не будут выписывать штраф – будет применяться только лишение прав на один год либо административный арест до 5 суток.

Напомним, что оплатить штраф в Казахстане со скидкой в 50% можно только в течение семи дней с момента регистрации правонарушения, а также при соблюдении следующих условий:

признание факта совершения правонарушения;

согласие уплаты штрафа в размере 50%;

необжалование представленных доказательств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980046-mvd-planiruet-otmenit-skidku-v-50-pri-oplate-shtrafa-dlya-nekotoryh-grazhdan-v-kazahstane/