Солнце и жара до +42 градусов: о погоде в мегаполисах Казахстана рассказали синоптики

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Сегодня, 25 июля, в трех крупнейших городах Казахстана осадков не ожидается. Напротив, жителям некоторых мегаполисов стоит опасаться сильной жары в понедельник днем. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане в понедельник ожидается ясная погода, возможна переменная облачность. Днем температура воздуха достигнет +29...+31 градуса, а к ночи опустится до +15...+17 градусов. Скорость ветра в столице будет находится на уровне 3-8 м/с.

В Алматы синоптики прогнозируют жаркий день с переменной облачностью. В дневное время столбики термометров поднимутся до отметки +36...+38 градусов, а ночью – опустятся до +23...+25 градусов. Погода будет почти безветренной – скорость ветра в мегаполисе составит всего 2-7 м/с.

Жителей Шымкента метеорологи вновь предупредили о сильной жаре – днем температура воздуха может доходить до +40...+42 градусов. Ночью должно стать немного прохладней - +25...+27 градусов. Осадков в городе сегодня не ожидается. Скорость ветра – 8-13 м/с.

Напомним, что на понедельник в шести областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. В одних регионах страны ожидается сильная жара, в других же местами ливни, гроза и град.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979967-solntse-i-zhara-do-42-gradusov-o-pogode-v-megapolisah-kazahstana-rasskazali-sinoptiki/