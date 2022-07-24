Жара до 43 градусов, сильный дождь и град: жителей 6 регионов предупредили о непогоде

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В шести областях Казахстана синоптики " Казгидромета" объявили штормовое предупреждение. В регионах ожидается сильная жара, местами ливни, гроза и град.

Так, по данным синоптиков, днем 25 июля на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре области - пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный на севере, в центре области - до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара - 43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на юге, востоке Мангистауской области, по прогнозам синоптиков, ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке области ожидается гроза. Днем на востоке области ожидается град. Ветер западный, северо-западный, на западе, юге, востоке области - до 15-20 м/с.

На западе, юге и востоке Атырауской области в понедельник синоптики прогнозируют грозу. Ветер юго-западный, при грозе - до 15-20 м/с.

Днем 25 июля на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На юго-западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный, при грозе местами порывы до 15-20 м/с.

По информации метеорологов, завтра днем на севере Актюбинской области также возможен сильный дождь. На севере, западе области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный, на севере, юге, в центре области - порывы до 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 25-27 июля возможен ветер, местами до 15-20 м/с. В эти дни на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979954-zhara-do-43-gradusov-silnyy-dozhd-i-grad-zhiteley-6-regionov-predupredili-o-nepogode/