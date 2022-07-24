Сильная жара ожидается в крупных городах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 24 июля, в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте осадков не ожидается. Однако в ряде городов объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в Нур-Султане сегодня ожидается плюс 27-29 тепла, ночью будет 12-14 градусов выше нуля. Осадков не предвидится. В Алматы сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение. В городе ожидается сильная жара - до 36-38 градусов. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 22-24 градусов. Осадков также не ожидается.

Жителей Шымкента ожидает очень жаркий день. В городе также объявлено штормовое предупреждение. Дневная температура воздуха может доходить до 40-42 градусов выше нуля, и лишь ночью жара отступит до 27-29 градусов со знаком плюс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979917-silnaya-zhara-ozhidaetsya-v-krupnyh-gorodah-kazahstana/