Сильная жара ожидается в Алматы
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Сильная жара ожидается в Алматы. В связи с чем в городском ДЧС обратились к жителям и гостям южной столицы. В ведомстве призвали воздержаться от прогулок, передает корреспондент NUR.KZ.
"В соответствии со штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" от 23.07.2022 года, ДЧС Алматы информирует, что 24-28 июля в городе ожидается сильная жара в 36-38 градусов", - сообщили в ведомстве.
В городском ДЧС призвали жителей и гостей южной столицы воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.
Также спасатели порекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности:
- стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами и помнить, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно;
- использовать закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
- не употреблять алкоголь - в жару его действие на организм многократно усиливается;
- стараться пить как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
- снизить физические нагрузки, которые в жару увеличивают теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
- по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;
- не оставлять детей в салоне стоящей машины даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.
Напомним, 23 июня синоптики обещали сильную жару в Шымкенте до +42 градусов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979885-silnaya-zhara-ozhidaetsya-v-almaty/