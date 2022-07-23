Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сильная жара ожидается в Алматы. В связи с чем в городском ДЧС обратились к жителям и гостям южной столицы. В ведомстве призвали воздержаться от прогулок, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соответствии со штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" от 23.07.2022 года, ДЧС Алматы информирует, что 24-28 июля в городе ожидается сильная жара в 36-38 градусов", - сообщили в ведомстве.

В городском ДЧС призвали жителей и гостей южной столицы воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

Также спасатели порекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности:

стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами и помнить, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно;

использовать закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употреблять алкоголь - в жару его действие на организм многократно усиливается;

стараться пить как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизить физические нагрузки, которые в жару увеличивают теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;

не оставлять детей в салоне стоящей машины даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Напомним, 23 июня синоптики обещали сильную жару в Шымкенте до +42 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979885-silnaya-zhara-ozhidaetsya-v-almaty/