Очень сильную жару до 44 градусов прогнозируют в Казахстане

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Казахстанские синоптики сообщили о том, что в ряде регионов страны на 24 июля объявлено штормовое предупреждение. В некоторых областях температура воздуха может достичь 44 градусов тепла. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

Так, в воскресенье на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.

24 июля ночью на западе, в центре, днем на севере и в центре Актюбинской области синоптики прогнозируют грозу, ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. Днем на юге региона сохранится сильная жара до 35 градусов.

В воскресенье в центре Кызылординской области возможны пыльная буря и ветер, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 44 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 24 июля в центре Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.

На северо-западе Мангистауской области может быть сильный дождь. На севере, западе, востоке региона - гроза, град. Ветер на севере и юге области, порывы 15-20 м/с.

24 июля ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер на юго-востоке региона, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в воскресенье в северной половине Восточно-Казахстанской области специалисты прогнозируют грозу, град, шквал, ветер - 15-20, порывы 25 м/с.

24 июля на севере и северо-западе Абайской области возможны гроза и град. Ветер на севере, северо-западе и в центре региона - 15-20, днем порывы 25 м/с. На юге области ожидается сильная жара до 35 градусов.

В воскресенье на севере и востоке Павлодарской области возможна гроза, ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.

Днем 24-28 июля на большей части Алматинской области может быть очень сильная жара до 40-43 градусов.

Днем 24-26 июля на севере и востоке Жетысуской области сохранится очень сильная жара до 41-43 градусов.

Днем 24-26 июля на западе и юге Жамбылской области возможна очень сильная жара до 44 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что сильная жара ожидается и в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979893-ochen-silnuyu-zharu-do-44-gradusov-prognoziruyut-v-kazahstane/