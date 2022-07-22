Схемы движения двух автобусов изменят в Алматы
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В Алматы в связи с проведением ремонта на участке одной из улиц власти временно изменили схемы движения двух автобусных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Как сообщили в администрации города со ссылкой на ТОО "Транспортный холдинг города Алматы", в мегаполисе проводят работы по наружным сетям теплоснабжения для жилого комплекса на улице Кажымукана, проезжая часть перекрыта от проспекта Назарбаева до улицы Искендерова.
По этой причине планируется внести изменения в схемы движения следующих автобусных маршрутов:
- №2:
- в южном направлении: проспект Назарбаева – улица Сатпаева – проспект Сейфуллина – улица Алдар косе – улица Жамакаева – конечный пункт в микрорайоне Горный гигант;
- в северном направлении: конечный пункт в микрорайоне Горный гигант – улица Жамакаева – проспект Аль-Фараби – проспект Назарбаева – далее по схеме;
- №48:
- в южном направлении – проспект Достык – улица Сатпаева – проспект Сейфуллина – улица Алдар косе – улица Жамакаева – конечный пункт в микрорайоне Горный гигант.
- в северном направлении – конечный пункт в микрорайоне Горный гигант – улица Жамакаева – проспект Аль-Фараби – проспект Назарбаева – улица Жолдасбекова – проспект Достык – далее по схеме.
В транспортном холдинге принесли извинения за доставленные неудобства и попросили корректировать маршруты перемещения заранее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979837-shemy-dvizheniya-dvuh-avtobusov-izmenyat-v-almaty/