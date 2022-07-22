Схемы движения двух автобусов изменят в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы в связи с проведением ремонта на участке одной из улиц власти временно изменили схемы движения двух автобусных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как сообщили в администрации города со ссылкой на ТОО "Транспортный холдинг города Алматы", в мегаполисе проводят работы по наружным сетям теплоснабжения для жилого комплекса на улице Кажымукана, проезжая часть перекрыта от проспекта Назарбаева до улицы Искендерова.

По этой причине планируется внести изменения в схемы движения следующих автобусных маршрутов:

№2:

в южном направлении: проспект Назарбаева – улица Сатпаева – проспект Сейфуллина – улица Алдар косе – улица Жамакаева – конечный пункт в микрорайоне Горный гигант; в северном направлении: конечный пункт в микрорайоне Горный гигант – улица Жамакаева – проспект Аль-Фараби – проспект Назарбаева – далее по схеме;

№48:

в южном направлении – проспект Достык – улица Сатпаева – проспект Сейфуллина – улица Алдар косе – улица Жамакаева – конечный пункт в микрорайоне Горный гигант. в северном направлении – конечный пункт в микрорайоне Горный гигант – улица Жамакаева – проспект Аль-Фараби – проспект Назарбаева – улица Жолдасбекова – проспект Достык – далее по схеме.

В транспортном холдинге принесли извинения за доставленные неудобства и попросили корректировать маршруты перемещения заранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979837-shemy-dvizheniya-dvuh-avtobusov-izmenyat-v-almaty/