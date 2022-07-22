Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в эти выходные

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Казахстанские синоптики составили прогноз погоды в республике на грядущие три дня – период с 23 по 25 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Эксперты ожидают, что в выходные дни на большей части территории страны сохранится неустойчивая погода. Во многих регионах пройдут дожди, а 25 июля на северо-западе страны – сильные дожди с грозами, шквалистым ветром и градом.

На юге Казахстана в это время пройдут пыльные бури. Лишь на юго-востоке страны в ближайшие три дня сохранится погода без осадков.

Что касается дневной температуры, то в западной половине республики ожидается спад жары (от плюс 27-42°С до плюс 23-35°С).

Вместе с тем синоптики ожидают, что небольшое повышение температуры воздуха порадует жителей северо-западных и центральных регионов страны, где столбики термометров достигнут отметки плюс 25-38°С.

На севере и востоке республики температурный фон составит плюс 22-30°С, а на юге и юго-востоке Казахстана сохранится очень сильная жара от плюс 34°С до плюс 46°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979833-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-kazahstane-v-eti-vyhodnye/