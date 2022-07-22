Архары попали в фотоловушку Сайрам-Угамского национального парка

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Фотоловушка, расположенная на территории Сайрам-Угамского национального парка, засняла сразу нескольких каратауских архаров, которые паслись на склоне холма. Об этом сообщается на официальной странице нацпарка в Instagram.

В кадре можно заметить более десятка архаров, которые гуляют, отдыхают и пасутся на склоне холма под солнцем.

Как рассказали представители нацпарка в публикации, это парнокопытное млекопитающее занесено в Красную книгу Казахстана.

Также указывается, что на территории национального парка каратауские архары обитают только в Тюлькубасском филиале. По последним данным, всего их сейчас насчитывается там порядка 75 особей.

Зимуют эти редкие животные в Сайрам-Угамском ГНПП, там же телятся по весне. Ближе к лету, примерно в мае, архары мигрируют на летние пастбища.

Питаются краснокнижные парнокопытные 70 различными видами кустарников и травянистых растений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979828-arhary-popali-v-fotolovushku-sayram-ugamskogo-natsionalnogo-parka/