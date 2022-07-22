"Сделаем из него куырдак": детям дарят баранов за чтение книг в Туркестанской области

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Необычный способ мотивировать детей больше читать придумали в Ордабасинском районе Туркестанской области. Любознательным школьникам дарят ягнят, передает Otyrar.kz.

10-летний Алихан выиграл ягненка, прочитав книгу. По словам ребенка, он полюбил литературу в четвертом классе. На каникулах читает особенно много.

Поэтому и условия состязания - прочитать за полчаса книгу и рассказать ее содержание, трудными для мальчика не стали. Теперь шестиклассник ухаживает за собственным ягненком.

"Когда мне сказали, что подарят ягненка только за то, что прочитаю книгу, я сначала не поверил. Но потом действительно мне вручили ягненка. Теперь я его сам откармливаю, а когда придет время, мы сделаем из него куырдак", - говорит Алихан.

Идею предложил аким сельского округа в Ордабасинском районе. Жители сразу откликнулись. Желающие выделяют в поощрительный фонд по одному барашку.

"Выбрали троих учеников, чаще других посещающих библиотеку. Между ними и были разыграны подготовленные призы - ягнята. Они, прочитав книги, рассказали, о чем были произведения, в подарок им вручили ягнят.

Отец одного из победителей даже звонил к нам, говорил, что сын привел ягненка, и спрашивал, за что вы его дали? Мы отвечали, что все в порядке, он его заслужил", - поделился аким Боржарского сельского округа Сергали Курумбеков.

По словам сотрудницы местной библиотеки Алии Кайтбековой, с начала года и этой акции количество читателей резко выросло.

В июне три школьника за чтение книг получили ягнят. В июле еще пятеро станут обладателями сотовых телефонов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979745-sdelaem-iz-nego-kuyrdak-detyam-daryat-baranov-za-chtenie-knig-v-turkestanskoy-oblasti/