Новый праздник может появиться в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство индустрии и инфраструктурного развития составило проект постановления о введении в Казахстане нового праздничного дня. С документом можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".

Согласно тексту документа, в перечень праздничных дней в Казахстане может войти один новый – День работника жилищно-коммунального хозяйства.

Дата праздника условно назначена на 16 апреля и в случае принятия будет отмечаться ежегодно.

В пояснительной записке к проекту постановления от МИИР говорится, что работники сферы ЖКХ "24 часа в сутки обеспечивают население Казахстана теплом, электроэнергией и водой, следят за чистотой улиц, а также управляют и содержат жилищный фонд страны". Все это, как отмечают в МИИР, "создает условия для благоприятной и комфортной жизни граждан".

Также в МИИР напомнили, что раньше, во времена СССР, День работников ЖКХ традиционно отмечался в четвертое воскресенье июля. После развала Союза праздник сохранился в России, Беларуси, Украине и Узбекистане.

Проект документа будет находиться на публичном обсуждении до 2 августа.

С полной версией можно ознакомиться по данной ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979504-novyy-prazdnik-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/