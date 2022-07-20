Цены на авиабилеты казахстанских и иностранных перевозчиков сравнили в МИИР

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В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сравнили цены на авиабилеты отечественных и иностранных перевозчиков, после чего отметили доступность тарифов казахстанских авиакомпаний, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что казахстанский лоукост-перевозчик Fly Arystan предоставляет более доступные тарифы на сопоставимые по расстоянию маршруты иностранных авиакомпаний.

Так, по данным министерства, на маршруте "Туркестан – Стамбул" с расстоянием 3594 километров на 6 сентября 2022 года тариф Fly Arystan будет составлять 86 482 тенге, при этом на аналогичное расстояние авиакомпании Turkish Airlines по маршруту "Нур-Султан – Анталия" на 1 сентября 2022 года стоимость билета составляет 286 823 тенге.

Также подчеркивается, что при сравнении стоимости билета казахстанского перевозчика Air Astana по тому же маршруту на 1 сентября 2022 года цена составит 186 474 тенге и будет ниже на 100 тыс. тенге по сравнению с турецким авиаперевозчиком.

"Следует отметить, что все авиаперевозчики используют систему динамического ценообразования и стоимость билетов, приобретаемых перед вылетом в разы выше, чем при раннем бронировании. Соответственно, необходимо сравнивать тарифы разных авиакомпаний на одну и ту же дату", – отметили представители МИИР РК.

В качестве еще одного примера приводится маршрут "Стокгольм – Анталия" с расстоянием 2690 километров. Так, на 1 сентября этого тариф авиакомпании Pegasus Airlines по данному маршруту составляет 42 302 тенге.

"К сравнению, тарифы казахстанского лоукостера Fly Arystan по маршруту "Алматы – Актау" (2191 километр) и "Шымкент – Кутаиси" (2400 километров) на начало сентября составляют 20 445 тенге и 55 703 тенге соответственно", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Авиабилеты компании Fly Arystan на 1 сентября 2022 года по маршруту "Нур-Султан – Алматы" с расстоянием 1000 километров стоят 10 808 тенге, а по маршруту "Нур-Султан – Бишкек" – 26 235 тенге.

"Таким образом, стоимость билетов казахстанских перевозчиков конкурентоспособна и доступна по сравнению с иностранными авиакомпаниями при условии своевременного планирования полетов", – подчеркнули представители министерства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979370-tseny-na-aviabilety-kazahstanskih-i-inostrannyh-perevozchikov-sravnili-v-miir/