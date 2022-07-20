Жара немного спадет в ближайшие дни в Казахстане

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Метеорологи составили прогноз погоды на территории Казахстана на ближайшие трое суток – период с 21 по 23 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как рассказали синоптики, в ближайшие дни Казахстан останется под влиянием Северо-западного и Южного циклонов, что сохранит в стране неустойчивый характер погоды.

Так, уже 22 июля на востоке республики ожидаются сильные дожди, гроза, град и усиление ветра.

Кроме того, в западных регионах страны произойдет спад жары, на севере Казахстана дневные температуры будут в пределах 23-28 градусов по Цельсию.

На юге и юго-востоке страны, в свою очередь, сохранится жаркая погода без осадков. Лишь в горных и предгорных районах прогнозируются дожди с грозами.

Также синоптики предупредили, что, несмотря на небольшое понижение температуры воздуха, она сохранится в пределах климатической нормы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979297-zhara-nemnogo-spadet-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/