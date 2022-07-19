Рассылку о льготном жилье для сотрудников вузов прокомментировали в Миннауки

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В Министерстве науки и высшего образования прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о льготном жилье для сотрудников вузов. Как оказалось, эта информация является фейком, пишет портал StopFake.kz.

В ведомстве сообщили, что сведения о льготной жилищной программе, распространяемые в интернете, не соответствует действительности.

"19 июля в социальных сетях было размещено объявление с указанием на сайт https://mongov.kz, в котором предлагается заполнить анкету для формирования реестра потребностей в жилье среди сотрудников вузов. Информация на данном сайте содержит признаки мошеннических действий, целью которых является сбор персональных данных о сотрудниках вузов. В этой связи, Министерство науки и высшего образования призывает воздержаться от распространения фейковой информации и заявляет, что в тех случаях, когда необходимо проинформировать об инициативах министерства используются официальные каналы информации, включенные в систему электронного документооборота", - сообщили в Миннауки.

Как добавили в ведомстве, информация по данному инциденту передана в правоохранительные органы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979223-rassylku-o-lgotnom-zhile-dlya-sotrudnikov-vuzov-prokommentirovali-v-minnauki/