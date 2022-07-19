Сильная жара и грозы: штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана
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Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на территории ряда регионов республики. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
20 июля на севере Мангистауской области ожидается гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе области 15-20 м/с. Днем на большей части области будет сильная жара 38 градусов, на юге области сохраняется очень сильная жара 43 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в предстоящую среду на западе Карагандинской области прогнозируется ветер северо-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов.
Завтра на севере Актюбинской области возможна гроза. Ветер северо-западный, северный на юге области порывы 16 м/с. Днем на большей части области сильная жара 35-38 градусов.
Ночью 20 июля на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На юге области все еще будет сильная жара до 35 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Завтра на западе, севере и востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере и востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юго-западе области прогнозируется сильная жара 35 градусов. На большей части области высокая пожарная опасность.
В среду на востоке, севере и в центре Атырауской области возможна гроза. Ветер северный, при грозе 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На юге области - чрезвычайная пожарная опасность.
20 июля днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе порывы 15-20 м/с.
Завтра в центре Кызылординской области возможна пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на западный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
20 июля на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза и град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области будет сильная жара до 38 градусов. На западе, юге области высокая пожарная опасность.
Днем 20-21 июля на большей части Кызылординской области ожидается очень сильная жара 45-46 градусов.
20 июля днем на большей части Северо-Казахстанской области прогнозируется дождь, На севере, западе, юге области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный на севере, западе, юге области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979219-silnaya-zhara-i-grozy-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-na-bolshey-chasti-kazahstana/