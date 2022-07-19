Мужчину, спасшего троих детей в Павлодарской области, наградили. Он получил квартиру

Абылкаир Скаков и Андрей Карандашов. Фото: t.me/baspasozpvl

13 июля Андрей Карандашов, рыбачивший в Иртыше, спас троих тонущих детей. Вчера Аким Павлодарской области вручил мужчине ключи от квартиры в награду за его героический поступок. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы региона.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков лично поблагодарил жителя Актогайского района Андрея Карандашова за спасение жизней детей, а также вручил ему ключи от трехкомнатной квартиры.

"Это не просто мужской, а, без преувеличения, героический поступок, неоценимый для всех нас и особенно важный для близких и родных спасенных вами детей.

Я горд, что в нашей области есть такие люди, как вы. Огромная благодарность вашим родителям за то, что воспитали достойного гражданина нашей страны. От всех жителей региона благодарю вас", – подчеркнул Абылкаир Скаков.

Также глава региона наградил Андрея Карандашова нагрудным знаком "За заслуги перед областью".

Ранее 33-летнего сельчанина также поблагодарили в ДЧС Павлодарской области, а также в акимате Актогайского района.

Сообщается, что Андрей Карандашов родился в селе Приреченск Актогайского района. Женат, имеет двоих детей. В настоящее время работает в ТОО "Актогай-Агро". До этого момента жил со своей семьей в съемном доме.

Напомним, что ЧП произошло 13 июля в селе Приреченск Актогайского района. Двое семилетних близнецов и их девятилетний брат едва не утонули в Иртыше. Благодаря своевременным действиям сельчанина все трое были спасены. На месте им сразу же была оказана первая медицинская помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979072-muzhchinu-spasshego-troih-detey-v-pavlodarskoy-oblasti-nagradili-on-poluchil-kvartiru/