"Забрали гранты у одних и отдали другим": в Миннауки ответили на критику абитуриентов

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Абитуриенты 2022 года возмутились тем, что власти якобы забрали целевые госгранты из общего конкурса вместо того, чтобы выделить отдельные гранты для Атырау и Уральска. Однако в Министерстве науки и высшего образования опровергли подобное заявление, передает корреспондент NUR.KZ.

В редакцию NUR.KZ поступило письмо от абитуриентов Казахстана.

Они напомнили, что не так давно было объявлено о введении новой категории госгрантов для западных регионов страны.

"Мы порадовались за наших западных абитуриентов, не зная истины. Министерство не добавило дополнительного количества грантов: из общего числа грантов отобрали определенное количество и перекинули другим. Напрашивается вопрос: "Как можно делать добро одной части населения, когда это идет во вред другой части?"

Например, на группу "B049 Право" ежегодно выделялось около 100 грантов. Очень мало. Но теперь из этих 100 общих грантов, 15 отдали западным регионам. Теперь осталось 85, что, конечно, существенно уменьшает шансы другим.

То же самое касается и группы "B031 Мода. Дизайн". 30 госгрантов отдали на целевые, снизив шансы другим", – говорится в письме.

Авторы заявили, что если смотреть статистику, то можно увидеть и другие подобные ситуации с числом госгрантов на группы образовательных программ.

"Мы не просим убрать эти целевые гранты для Атырау и Мангыстау. Мы просим добавить для них новое количество госгрантов, не отбирая из общего количества!" – подчеркивают авторы письма.

Представитель абитуриентов, который предпочел остаться анонимным, рассказал, что статистика начала обновляться буквально вчера.

"Есть специальность "Мода. Дизайн". В прошлом году было 190 грантов на весь Казахстан, в этом году отдельно убрали 20 грантов оттуда. Выяснилось, что 170 грантов осталось, и из них 30 отдали Атыраускому университету.

Весь остальной Казахстан лишился этих грантов и, конечно же, многие не смогут поступить, потому что будет большой спрос на дизайн в Алматы и Нур-Султане – все топовые вузы находятся в этих городах и, конечно же, спрос и баллы пороговые увеличатся", – сказал собеседник NUR.KZ.

Он предложил вернуть гранты в общий конкурс и выделить отдельные гранты для Атырау и Уральска.

"Предлагаем вернуть те гранты, которые были. Если они хотят целевые гранты давать Атырау и Уральску, пусть это будут отдельные гранты, новое количество госгрантов, а не отобранное из других групп образовательных программ. Абитуриенты очень расстроились и они возмущены тем, что им изначально не объяснили всю суть", – сказал он.

В министерстве науки и высшего образования на запрос NUR.KZ сообщили, что на конкурс по присуждению образовательных грантов на 18 июля 2022 подано 55 361 заявление. Выделено 73 тыс. грантов, тогда как в 2021 году их количество составляло 56 тыс. грантов.

"Количество грантов, как видите, выросло не на 10 тыс. На 17 тысяч грантов стало больше. Цифра 17 тыс. включает в себя 10 тыс. грантов для абитуриентов из густонаселенных и западных регионов. За счет грантов на правоведение увеличили количество грантов на технические специальности.

Мало того, для того, что повысить качество контингента поступающих на "Право" увеличили пороговый балл до 75", – сообщил пресс-секретарь министерства науки и высшего образования Аскар Шомшеков.

А заявления абитуриентов в ведомстве не подтвердили.

"Факты не подтверждают. Они предполагают, не владея всей информацией. Я вам предоставил факты, которые опровергают эти домыслы", – добавили в ведомстве.

На встрече с представителями бизнеса Касым-Жомарт Токаев 21 января заявил, что "мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров и прочее. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979031-zabrali-granty-u-odnih-i-otdali-drugim-v-minnauki-otvetili-na-kritiku-abiturientov/